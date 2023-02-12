МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Официальные лица США признают, что взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", – их рук дело, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В Европарламенте назвали мотивы диверсии на "Северных потоках"

"По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2", – их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят", — заявил он в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном", посвященному теме "Россия и мир".

По словам Лаврова, США сделали это с целью разрушения мощного альянса, основанного на российских энергоресурсах и германских технологиях, поскольку он стал угрожать монопольному положению многих американских корпораций.

Ранее на этой неделе американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США.

Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала.

Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.