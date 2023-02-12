МИНСК, 12 фев — ПРАЙМ. Белоруссия в 2022 году справилась с задачей переориентировать на рынок РФ 6,5 миллиарда долларов экспорта с европейского и украинского рынков на фоне западных санкций и событий на Украине, сообщил посол республики в России Дмитрий Крутой. Белоруссия планирует подписать с Россией соглашение о промышленной политике

"Прошлый год у нас получился рекордным в торговле с Россией. Было несколько базовых задач, которые поставил президент и правительство. Основная из них — переориентировать 6,5 миллиарда долларов с европейского и украинского рынков в Россию. Эта задача выполнена в полном объеме. В цифрах, если брать в долларах, экспорт в Россию у нас вырос на 40,5%, в натуральном выражении — на 10,5 %", — сказал посол в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.

Крутой высказал мнение, что текущий год для белорусско-российских отношений "будет не менее результативным, чем прошлый".

"Конечно, ожидать к достигнутой высокой базе прошлого года таких же темпов, наверное, было бы неправильным. Но рост товарооборота, если мы считаем его главным показателем какого-то развития, на уровне 6,5% будет очень хорошей цифрой. К той высокой базе, которая уже достигнута", — добавил он.