МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Постпреды ЕС обсудят десятый пакет антироссийских санкций в среду, в него могут попасть еще четыре банка, 130 компаний и физлиц, передает Politico со ссылкой на источники. СМИ: у Запада закончились санкции против России

Согласно сообщению, ограничительные меры могут затронуть крупнейший в России частный банк – Альфа-банк.

Кроме того, попадание в черные списки грозит судоходной компании из ОАЭ, которая, как предполагается, помогала России обходить нефтяные санкции.

По данным издания, Брюссель может запретить импорт резины и битума из РФ, а также экспорт грузовиков, строительных машин и электронных компонентов.

Что касается физлиц, ЕС запретит россиянам входить в советы директоров европейских компаний, связанных с критической инфраструктурой. Это касается в том числе предприятий, которые занимаются поставками электроэнергии и газа, добавляется в материалах. Во Франции признали бесполезность антироссийских санкций

В общей сложности новый пакет санкций затронет 130 физических и юридических лиц. Кандидатуры были выдвинуты Польшей, странами Прибалтики, Германии. Среди них значатся российские военные, чиновники и журналисты.

Западные страны ввели беспрецедентные по масштабу санкции против России после начала спецоперации на Украине. Ограничения затронули сферы торговли, финансов, инвестиций, энергетики, туризма.

Европейский Союз принял в общей сложности уже девять пакетов санкций против России.