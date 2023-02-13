БРЮССЕЛЬ, 13 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на текущий год до 0,8% с 0,3% в предыдущем, осеннем прогнозе, говорится в зимнем экономическом прогнозе ЕК. Аналитики подсчитали расходы ЕС на поддержку потребителей в энергокризис

Ожидания на 2024 год остались прежними — рост на 1,6%.

Оценка роста ВВП еврозоны, куда входит 20 из 27 государств союза, также была повышена на текущий год: до 0,9% с 0,3%. Прогноз на 2024 год не поменялся — подъем на 1,5%.

По итогам 2022 года ВВП Евросоюза и еврозоны выросли на 3,5%, при этом в осеннем прогнозе ЕК ожидала 3,3% и 3,2% соответственно.

Оценка инфляции в еврозоне на текущий год снижена до 5,6% с 6,1%. Ожидания на 2024 год также понижены до 2,5% с 2,6%. В десятый пакет санкций ЕС войдут четыре российских банка, сообщили СМИ

Что касается ЕС, Еврокомиссия улучшила оценку до 6,4% с 7,0%. На следующий год прогноз снижен до 2,8% с 3,0%.

В 2022 году инфляция в еврозоне, согласно зимнему прогнозу Еврокомиссии, составила 8,4%, а в ЕС — 9,2% против ожидавшихся осенью 8,5% и 9,3% соответственно.