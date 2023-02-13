БРЮССЕЛЬ, 13 фев — ПРАЙМ. Перспективы экономического роста в Евросоюзе на текущий год улучшились на фоне снизившихся цен на газ, сообщает Еврокомиссия. ЕК улучшила прогноз роста европейской экономики на 2023 год

"Благоприятные события с момента осеннего прогноза улучшили прогноз роста на этот год. Продолжающаяся диверсификация источников поставок и резкое падение потребления привели к тому, что уровни газа в хранилищах превысили средний сезонный показатель прошлых лет", — говорится в релизе ЕК к новому зимнему экономическому прогнозу.

Вместе с тем ощутимо упали оптовые цены на газ. Кроме того, уровень безработицы в ЕС был на рекордно низком уровне, добавляется в материалах.

"Уверенность улучшается, и январские опросы дают основание полагать, что экономическая активность также избежит сокращения в первом квартале 2023 года", — говорится в сообщении. Аналитики подсчитали расходы ЕС на поддержку потребителей в энергокризис

Еврокомиссия повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на текущий год до 0,8% в своем новом, зимнем прогнозе с 0,3% в предыдущем осеннем прогнозе. Ожидания на 2024 год остались прежними — 1,6%.

По итогам 2022 года ВВП Евросоюза вырос на 3,5%, при этом в осеннем прогнозе ЕК ожидала 3,3%.