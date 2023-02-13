Еврокомиссия оценила экономические последствия от снижения цен на газ
ЕК заявила об улучшении перспектив европейской экономики на фоне снижения цен на газ
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев — ПРАЙМ. Перспективы экономического роста в Евросоюзе на текущий год улучшились на фоне снизившихся цен на газ, сообщает Еврокомиссия.
"Благоприятные события с момента осеннего прогноза улучшили прогноз роста на этот год. Продолжающаяся диверсификация источников поставок и резкое падение потребления привели к тому, что уровни газа в хранилищах превысили средний сезонный показатель прошлых лет", — говорится в релизе ЕК к новому зимнему экономическому прогнозу.
Вместе с тем ощутимо упали оптовые цены на газ. Кроме того, уровень безработицы в ЕС был на рекордно низком уровне, добавляется в материалах.
"Уверенность улучшается, и январские опросы дают основание полагать, что экономическая активность также избежит сокращения в первом квартале 2023 года", — говорится в сообщении.
Еврокомиссия повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на текущий год до 0,8% в своем новом, зимнем прогнозе с 0,3% в предыдущем осеннем прогнозе. Ожидания на 2024 год остались прежними — 1,6%.
По итогам 2022 года ВВП Евросоюза вырос на 3,5%, при этом в осеннем прогнозе ЕК ожидала 3,3%.
https://1prime.ru/world/20230213/839786200.html
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