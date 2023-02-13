Глава МВФ увидела "веские основания" для оптимизма на рынках
Глава МВФ Георгиева назвала восстановление экономики в США и Китае поводом для оптимизма
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. У рынков есть веские основания для большего оптимизма, поскольку экономике США, вероятно, удастся избежать рецессии, заявила в понедельник Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Еще одним позитивным фактором, по ее словам, является восстановление китайской экономики.
"Мы наблюдаем неожиданно хорошие результаты ужесточения политики центральных банков и постепенное снижение инфляции", — сказала глава МВФ.
https://1prime.ru/world/20230213/839787801.html
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