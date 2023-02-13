МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. У рынков есть веские основания для большего оптимизма, поскольку экономике США, вероятно, удастся избежать рецессии, заявила в понедельник Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. "Профилактическая прививка". В США назван секрет стойкости экономики России

Еще одним позитивным фактором, по ее словам, является восстановление китайской экономики.

"Мы наблюдаем неожиданно хорошие результаты ужесточения политики центральных банков и постепенное снижение инфляции", — сказала глава МВФ.