МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Ситуация на мировом энергорынке все больше определяется геополитикой, а не рыночными принципами. К такому выводу пришли авторы доклада Мюнхенской конференции по безопасности. Документ был распространен в понедельник. Глава МВФ увидела "веские основания" для оптимизма на рынках

"Энергетика является примером экономических отношений во время растущих геополитических напряженностей, где политику формирует скорее безопасность, чем либеральная рыночная логика", — следует из документа, распространенного в понедельник.

Там же говорится, что энергетической сотрудничество России и Европы оказалось "навсегда разорвано" в связи с конфликтом на Украине, а последовавшее за этим перераспределение торговых сырьевых потоков все в большей степени отражает "геополитические линии разлома, а не рыночную логику". Так, Россия развернулась на Восток, а Европа увеличила закупки СПГ у Соединенных Штатов.

При этом неопределенная политическая линия Вашингтона вынудила Брюссель также обратиться к ближневосточным и африканским государствам для поставок энергоносителей, а "сомнительные демократические успехи некоторых возможных поставщиков" могут заставить Европу пойти на политические уступки, добавляется в материалах. Турция отложила газовый хаб в сторону, чтобы начать важный торг

Усиление фрагментации на энергорынке создает угрозу для экономического развития, энергобезопасности и достижения экологических целей, говорится в публикации.

Мюнхенская конференция пройдет с 17 по 19 февраля. Доклад, который обычно публикуется перед мероприятием, служит основой для обсуждений.