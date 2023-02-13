МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Американский инвестор и бизнесмен, автор книги-бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки прогнозирует, что уже к 2025 году вера в доллар США как главную резервную валюту будет будет разрушена, а золото, серебро и цифровые активы резко подорожают. Фьючерсы Уолл-стрит колеблются в ходе торгов понедельника

По его словам, "приближается гигантский крах". Кроме того, возможна и депрессия. Причина, как отметил Кийосаки, заключается в том, что ФРС США заставили печатать миллиарды фальшивых денег.

"К 2025 году золото по цене пять тысяч долларов долларов, серебро по $500, — заявил он. "Почему? Потому что вера в доллары США, фальшивые деньги, будет разрушена. Золото и серебро — деньги богов".

Это не первый раз, когда Кийосаки предупреждает о скором ослаблении позиций американской валюты: в октябре 2022 года он предрек обвал курса доллара из-за того, что с января 2023 года ФРС США, по его мнению, начнет снижать процентные ставки.