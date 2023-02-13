ВАРШАВА, 13 фев — ПРАЙМ. Варшава разочарована предварительным предложением относительно десятого пакета санкций Европейского союза против России, заявил в интервью радиостанции RMF FM посол Польши при ЕС Анджей Садось. Еврокомиссия допустила новый скачок цен на газ

По данным радиостанции, предварительный проект десятого санкционного пакета Еврокомиссия представила странам ЕС на выходных, сегодня страны ЕС получат таможенные коды каждого из товаров, на которые будут распространены санкциям, а в среду ЕК уже представит законопроект о санкциях.

"Это ниже наших ожиданий", — сказал Садось, комментируя содержание предварительного санкционного пакета. Он пояснил, что разочарование польской стороны связано в первую очередь с тем, что пакет не предусматривает санкций против корпорации "Росатом", что было главным требованием Украины, поддерживаемым Варшавой.

Также Варшава недовольна отсутствием в новом пакете запрета на импорт российских алмазов.

Кроме того, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что ожидает от десятого пакета санкций возможности конфискации российских активов за рубежом.

С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.