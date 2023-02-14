МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Игнорирование западными СМИ расследования американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о том, что за диверсией на газопроводах "Северные потоки" стоит Вашингтон, может говорить о реальной вине США в ЧП, пишет китайское издание Global Times. Лавров: в США признают, что взрывы на "Северных потоках" — их рук дело

Авторы статьи отметили, что зарубежная пресса осталась "глухой и слепой" к публикации о взрывах: появилось лишь несколько публикаций, высказывающие подозрения к статье публициста.

Отношение журналистов к расследованию Херша показало, что западные СМИ стали полноценными рупорами Вашингтона. Так, портал Business Insider заявил, что публицист дискредитировал себя, а немецкий Der Spiegel и вовсе назвал журналиста "сомнительным", хотя еще недавно оба издания именовали его "легендарным репортером".

Причина, как считает Global Times, заключается в том, что США захотели подрывом газопроводов ослепить общественность и направить ее гнев на Россию. Однако на сцене появился Херш.

Его статья должна была начать новые расследования инцидента или надавить на виновников, однако СМИ начали поддерживать американских политиков.

"Тем самым они продемонстрировали одно: когда между профессиональной журналистикой и заинтересованными группами лиц возникают разногласия, средства массовой информации встают на сторону последних, а правду готовы смыть в унитаз. Все это лишь усиливает подозрения людей в том, что медиа прикрывают темные делишки американской администрации", — отмечается в тексте GT.

При этом американская сторона спустя несколько дней после публикации не предоставила опровержений или других убедительных доводов.

Профессор Фуданьского университета Шэнь считает такое поведение общественности явным сигналом того, что Вашингтон может быть главным подозреваемым. Если это действительно так, то, значит, что США нанесли удар в спину своим союзникам.

"И кроме того, подрыв газопроводов "Северный поток" — это террористический акт. Некоторые наблюдатели даже называют его более гнусным, чем теракты 11 сентября. Нет никаких сомнений, что Вашингтон никогда не сознается в этом", — пояснили авторы Global Times. Подобное признание Белого дома вины может поколебать легитимность власти американского президента.

Журналисты GT призвали Германию и других союзников США подумать дважды, прежде чем защищать Вашингтон: ведь быть "врагом Америки рискованно, а другом — смертельно опасно".