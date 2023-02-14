БРЮССЕЛЬ, 14 фев — ПРАЙМ. Десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции. В ФРС заявили, что отчет по инфляции "почти совпал с ожиданиями"

"Что касается предстоящего десятого пакета санкций, в нем будет два элемента — новые санкции, а также элементы, связанные с борьбой с обходом", — отметил он.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.