МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Решение ЕС внести Россию в "черный список" налоговых юрисдикций было принято без консультации с Москвой, причины такого решения неясны, Минфин продолжит работу над совершенствованием российского налогового законодательства, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ. В ЕК рассказали о новом пакете антироссийских санкций

"Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый "черный список" ЕС, было принято без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны", — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что нахождение России в "черном списке" ЕС означает, что государства — члены ЕС будут вправе применить к России меры административного и правового характера. "Каждое государство ЕС может выбрать к применению не менее одной меры среди перечня этих двух типов, при этом применение всех мер из указанного списка одновременно не является обязательным", — говорится в сообщении.

"Со своей стороны, отмечаем, что процесс совершенствования российского налогового законодательства будет продолжен. Мы будем, как и прежде, внедрять налоговые новации, связанные с улучшением налогового администрирования и защитой налоговой базы от размывания, полученные как на основе анализа мирового опыта, так и в результате собственных наработок. В конечном итоге, качество налоговой системы оценивают налогоплательщики и налоговые администрации тех стран, которые продолжают работу с нами, на обратную связь от них мы и будем опираться в дальнейшей работе", — говорится в сообщении министерства.