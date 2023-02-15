МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Взрывы на подводных участках "Северных потоков" показали "феодальную зависимость" лидеров стран Евросоюза от Белого дома, заявила в беседе с китайским изданием Global Times депутат Бундестага, представитель Левой партии Севим Дагделен. Богатая Европа не поможет Турции в беде, и вот почему

Она отметила, что отказ расследовать диверсию на газопроводах стал кульминацией бессилия европейских стран. Кроме того, это, по мнению политика, показывает феодальную зависимость региона от США.

Современная Германия сравнима с "услужливым вассалом Соединенных Штатов", подчеркнула депутат и добавила, что немецкий истеблишмент "подвергают опасности собственный народ".

"Евросоюз не смог освободиться от доминирования США и проводить независимую, самоуверенную политику на внешней арене, а также в области безопасности", — заявила Дагделен и отметила, что Германия стала для Америки "раболепным вассалом".

Что касается ситуации вокруг Украины, то, по мнению представителя властей ФРГ, ключевым фактором послужили "амбиции Вашингтона и его стремление не допустить формирования в Европе общего порядка в сфере безопасности, включающего Россию".

Она напомнила, что страны европейского блока не приложили значительных усилий, которые смогли бы остановить назревающий кризис.

Говоря о "Минских соглашениях" Дагделен предположила, что французский лидер Эмманюэль Макрон, как и действующий в то время канцлер Германии Ангела Меркель "заранее согласовали с США" свою позицию и фактически приняли меры, которые идут вразрез с международным правом. Это затягивание было необходимо Западу, чтобы выиграть время и успеть вооружить Украину, заключила политик.

На прошлой неделе американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что решение о подрыве российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" принял президент США Джо Байден. Американские водолазы заложили бомбы летом 2022 года. Сами взрывы прогремели 26 сентября. Германия, Дания и Швеция в своих расследованиях не исключают целенаправленную диверсию. Российская Генпрокуратура после повреждений трубопроводов инициировала дело об акте международного терроризма.