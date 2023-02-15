Немецкий депутат связала ЧП на "Северных потоках" с "феодальной зависимостью" ЕС от США
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Взрывы на подводных участках "Северных потоков" показали "феодальную зависимость" лидеров стран Евросоюза от Белого дома, заявила в беседе с китайским изданием Global Times депутат Бундестага, представитель Левой партии Севим Дагделен.
Она отметила, что отказ расследовать диверсию на газопроводах стал кульминацией бессилия европейских стран. Кроме того, это, по мнению политика, показывает феодальную зависимость региона от США.
Современная Германия сравнима с "услужливым вассалом Соединенных Штатов", подчеркнула депутат и добавила, что немецкий истеблишмент "подвергают опасности собственный народ".
"Евросоюз не смог освободиться от доминирования США и проводить независимую, самоуверенную политику на внешней арене, а также в области безопасности", — заявила Дагделен и отметила, что Германия стала для Америки "раболепным вассалом".
Что касается ситуации вокруг Украины, то, по мнению представителя властей ФРГ, ключевым фактором послужили "амбиции Вашингтона и его стремление не допустить формирования в Европе общего порядка в сфере безопасности, включающего Россию".
Она напомнила, что страны европейского блока не приложили значительных усилий, которые смогли бы остановить назревающий кризис.
Говоря о "Минских соглашениях" Дагделен предположила, что французский лидер Эмманюэль Макрон, как и действующий в то время канцлер Германии Ангела Меркель "заранее согласовали с США" свою позицию и фактически приняли меры, которые идут вразрез с международным правом. Это затягивание было необходимо Западу, чтобы выиграть время и успеть вооружить Украину, заключила политик.
На прошлой неделе американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что решение о подрыве российских экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" принял президент США Джо Байден. Американские водолазы заложили бомбы летом 2022 года. Сами взрывы прогремели 26 сентября. Германия, Дания и Швеция в своих расследованиях не исключают целенаправленную диверсию. Российская Генпрокуратура после повреждений трубопроводов инициировала дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/world/20230215/839807319.html