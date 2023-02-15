БАКУ, 15 фев — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Азербайджаном в январе 2023 года составил более 336 миллионов долларов, что выше показателя за аналогичный период 2022 года примерно на 60%, следует из отчета Государственного таможенного комитета Азербайджана. Азербайджан расширил список российских поставщиков кормов

Так, согласно опубликованным на сайте ведомства материалам, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января 2023 года составил 336,282 миллиона долларов.

В январе 2022 года, согласно тем же материалам, товарооборот составил 207,051 миллиона долларов. Таким образом, показатель год к году вырос примерно на 62%.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сообщал в ноябре, что по итогам 10 месяцев 2022 года между РФ и Азербайджаном "взаимная торговля выросла более чем на 20% и составила порядка 3 миллиардов долларов".