МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Евросоюз оказался фикцией, констатирует журналист французского издания Boulevard Voltaire Николя Готье. ЕК запретит россиянам руководить стратегическими предприятиями, пишут СМИ

Европейское объединение стран снова проигнорировало остро стоящий вопрос незаконной миграции, наряду с другими проблемами. По мнению автора статьи, для него "это естественно". Франция оказалась в полном одиночестве в попытке спасти континент от гибели, вызванной бездействием остальных игроков.

Вопрос нелегальной миграции в государствах ЕС встал максимально остро: только в 2022 году было зарегистрировано около 330 тысяч случаев незаконного въезда на территорию объединения.

Политики региона в сложившейся ситуации с мигрантами говорят об обычном наборе мер, принятых во имя "великих принципов", но так и не примененных из-за слабости и благих намерений. Речь идет о "депортации за границу", которая используется сегодня только в 21 проценте случаев. Что касается заявлений о "активизации сотрудничества" со странами происхождения мигрантов, то журналист назвал это "очередной вечной песней" Евросоюза.

По мнению автора, хотя Франция и находится под гипнотическим господством Макрона, страна все же пытается отстаивать голос своей слабеющей нации перед лицом давления США и их вассалов в лице Польши и Германии.