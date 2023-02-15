МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Евросоюз не знает, как его ограничения влияют на работу российской экономики, заявила глава шведского Минфина Элизабет Свантессон. СМИ: "погибающую" Европу пытается спасти только одна страна

"Я думаю, мы должны быть честными. Конечно, санкции имеют эффект. С другой стороны, мы не знаем, какой именно", — сказала она.

Чиновница напомнила, что, согласно последним данным Международного валютного фонда, в 2022 году ВВП России упал скромно, а в нынешнем — покажет рост.

Евросоюз ввел уже девять пакетов санкций с февраля 2022 года. Сейчас ЕК готовит новые рестрикции против России, которые расширят торговые ограничения, а также включат новые компании и банки.

Российские власти неоднократно заявляли, что страна справляется с давлением недружественных стран. При этом Москва отмечала, что Западу не хватает мужества признать провал в экономической борьбе.