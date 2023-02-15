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2023
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Глава Минфина Швеции сделала откровенное признание о санкциях против России
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Евросоюз не знает, как его ограничения влияют на работу российской экономики, заявила глава шведского Минфина Элизабет Свантессон. "Я думаю, мы должны быть честными. Конечно,... ПРАЙМ, 15.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Евросоюз не знает, как его ограничения влияют на работу российской экономики, заявила глава шведского Минфина Элизабет Свантессон.
"Я думаю, мы должны быть честными. Конечно, санкции имеют эффект. С другой стороны, мы не знаем, какой именно", — сказала она.
Чиновница напомнила, что, согласно последним данным Международного валютного фонда, в 2022 году ВВП России упал скромно, а в нынешнем — покажет рост.
Евросоюз ввел уже девять пакетов санкций с февраля 2022 года. Сейчас ЕК готовит новые рестрикции против России, которые расширят торговые ограничения, а также включат новые компании и банки.
Российские власти неоднократно заявляли, что страна справляется с давлением недружественных стран. При этом Москва отмечала, что Западу не хватает мужества признать провал в экономической борьбе.