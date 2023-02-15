ООН, 15 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о корабле с российскими удобрениями в Латвии, который готовится к отплытию. В ООН заявили, что не могут расследовать подрывы "Северных потоков"

"Есть корабль с удобрениями, если я не ошибаюсь, в Латвии. Мы весьма сосредоточены на том, чтобы он отплыл", — сказал он, не приведя, однако, каких-либо деталей.

В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн её удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. В МИД РФ заявляли, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это не было выполнено. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

Кроме того, Гутерреш отмечал, что для бесперебойного экспорта украинских и российских продуктов питания и удобрений необходимо привлекать частный сектор.