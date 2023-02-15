ООН, 15 фев — ПРАЙМ. ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. В ООН заявили о скором отплытии из Латвии корабля с российскими удобрениями

По его словам, ООН "продолжает прилагать усилия для полной имплементации оставшейся (касающейся России – ред.) части меморандума о понимании, в особенности по проблеме аммиака и проблеме экспорта российского зерна и удобрений".

"Генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан и другие постоянно работают со всеми вовлеченными сторонами для продвижения решения вопроса", — указал Дюжаррик.

Кроме того он заявил, что ооновцы в рамках работы Совместного координационного центра взаимодействуют со всеми сторонами черноморской инициативы, разрешают любые противоречия, которые могут возникать в ходе работы СКЦ.

По его словам, на фоне продолжающегося конфликта российская и украинская "стороны продолжают через своих представителей в Стамбуле в СКЦ ежедневно обсуждать и принимать решения по передвижению судов и проведению инспекций".

Ранее заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс отмечал, что российские удобрения должны иметь возможность экспортироваться через соглашение между ООН и Россией по зерну, поскольку они нужны странам юга.

В свою очередь, ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью RTVI заявил, что без осязаемых результатов по реализации меморандума, по реальному снятию санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта, концепция стамбульских пакетных договоренностей и продление документа нецелесообразны.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.