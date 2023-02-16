МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цены на первичном рынке жилья в Китае в январе выросли впервые за год, так как отказ от политики нулевой терпимости к Сovid-19, гоударственная поддержка рынка недвижимости и ожидания дальнейшего стимулирования поддержали спрос. Китай обвинил США в злоупотреблении мерами экспортного контроля

Индекс цен на жилье в январе по сравнению с декабрем вырос на 0,1% после снижения на 0,2% в декабре. На это указывает расчет Reuters, основанный на опубликованных в четверг данных Национального бюро статистики Китая (NBS).

По данным NBS, в январе рост цен наблюдался в 36 крупных городах из 70 где проводились наблюдения против 15 в декабре.

Аналитики рассматривают рост цен как позитивный сигнал, но считают, что необходимы дальнейшие меры стимулирования, чтобы повысить спрос, который сейчас находится на низком уровне, и вызвать долгосрочное восстановление.

На рынке ожидают, что Пекин пример новые меры стимулирования, чтобы оживить сектор, особенно во время начинающейся в марте сессии Всекитайского собрания народных представителей или после нее.

"Мы считаем, что благодаря сильной государственной поддержке спроса и финансирования сектора начиная со 2-го квартала продажи начнут значительно восстанавливаться" — главный экономист Guotai Junan International Жу Хао.

Сектор недвижимости, который когда-то был драйвером второй по величине экономики мира, последнее время страдал от слабого спроса и долговых проблем застройщиков. Спрос на газ в Китае снизился в декабре

С прошлого года власти разворачивают серию агрессивных мер стимулирования, чтобы поддержать сектор. Эти меры включают поощрение финансирования недвижимости и разрешение для некоторых городов снижать или отказываться от нижнего предела ставок по ипотеке для покупающих дома впервые.

Настроения начинают улучшаться благодаря отказу от политики нулевой терпимости к Сovid-19 в декабре и мер государственной поддержке. Но восстановление было неровным, при этом опросы частных компаний показывают, что продажи жилья в пересчете на квадратные метры упали почти на 20% по сравнению с предыдущим годом. Официальные данные по продажам будут опубликованы в середине февраля.

Цены на жилье в январе снизились на 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, так же как в декабре.

"Истоки кризиса в секторе недвижимости Китая находятся в ухудшении перспектив спроса, — говорит Марк Уильямс, главный экономист Capital Economics. — Ситуация не улучшается. Но продажи начали год на таком низком уровне, что вероятно их краткосрочное циклическое восстановление".