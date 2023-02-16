МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Европейские послы не смогли добиться консенсуса относительно десятого пакета антироссийских санкций в том числе из-за поставок синтетического каучука, передает газета Politico со ссылкой на документы. СМИ раскрыли содержание нового пакета санкций ЕС против России

"Одним из спорных моментов является синтетический каучук", — говорится в материалах.

Как уточняется, Еврокомиссия (ЕК) хочет наложить санкции на ввоз этого товара из России, однако некоторые государства, в том числе Италия и Германия, относятся к такой мере со скепсисом.

В среду ЕК предложила новый пакет ограничительных мер в отношении России. Их общая сумма оценивается в 11 миллиардов евро. Десятый пакет санкций предполагает новые торговые ограничения. Под его действие могут попасть еще четыре российских банка, а также около 130 физических и юридических лиц.