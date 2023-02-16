МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Представители Белого дома в частном порядке направили украинским властям сигнал о том, что помощь со стороны стран Запада не безгранична, сообщает издание Newsweek. Американцы взвоют. Минфин США предупредил о неминуемой катастрофе

"Мнения также могут колебаться в зависимости от того, какой вклад вносят европейские страны в поддержку Киева", — говорится в публикации.

Критики внутри США, скорее всего, будут ставить под сомнение необходимость предоставлять Киеву помощь, в том числе финансовую. Накал в обществе могут обострить сообщения о том, что континентальные страны Североатлантического альянса несут незначительные траты на Украину.

Профессор Лондонского университета Роб Сингх также не исключил возможность политического и общественного раскола из-за Украины.

В свою очередь профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк напомнил: если Киев хочет продолжать получать помощь от Запада, ему необходимо сделать определенные шаги.

"Нынешние признаки потенциального нежелания продолжать (финансировать Украину. — Прим.ред) на самом деле являются лишь выражением того, что Киев должен не просто продолжать сражаться в этом году, но и совершить какой-то решительный перелом", —считает он.

Россия не раз заявляла о том, что страны НАТО нацелены на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса на территории Европы и вблизи своей границы.