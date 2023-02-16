МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Новый пакет антироссийских санкций ЕС предполагает запрет на экспорт высокотехнологичных товаров, которые могут быть применены в системах вооружения, передает портал EUobserver, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении документы. СМИ узнали, почему Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций

Как уточняется в материалах, речь идет о некоторых видах электроники, лазерах, радиооборудовании, ПО, а также подводных камерах.

При этом под ограничения также могут попасть поставки сантехники, в том числе биде, унитазов и смывных бачков, отмечается в публикации.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на экспорт водяных пушек, используемых для подавления беспорядков, электроразрядного оружия, а также оборудования для распространения парализующих или раздражающих химикатов. Глава Минфина Швеции сделала откровенное признание о санкциях против России

Запад ввел беспрецедентные антироссийские санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Меры затронули торговлю товарами и услугами, энергетику, банки, инвестиции, туризм.

В среду 15 февраля Еврокомиссия предложила новый пакет ограничительных мер в отношении России на общую сумму в 11 миллиардов евро. Однако, по данным газеты Politico, послам не удалось согласовать новые санкции из-за разногласий по вопросу импорта российского синтетического каучука.