МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Государственная дума приняла проект обращения к Организации Объединенных Наций, содержащий призыв к международному расследованию инцидентов на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". МИД Китая оценил влияние подрыва "Северных потоков" на энергетический рынок

Проект был принят в ходе пленарного заседания, которое состоялось в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В нем депутаты нижней палаты парламента обращаются к Совбезу ООН с предложением инициировать расследование взрывов на трубопроводах, а также дать правовую оценку "этой чудовищной диверсии".

Кроме того, ГД призывает привлечь к ответственности всех виновных: заказчиков и исполнителей.

Как отмечается, "Северный поток" и "Северный поток — 2" играют важнейшую роль для энергопоставок в Европу, а администрация Джо Байдена не только нанесла владельцам инфраструктуры "многомиллиардный ущерб", но и причинила долгосрочный урон экономическому развитию стран этого региона. США отвергли обвинения в подрыве "Северных потоков"

Взрывы на нескольких нитках российской газопроводной системы "Северный поток" и "Северный поток — 2" прогремели 26 сентября 2022 года. В результате расследования было установлено, что инцидент мог произойти в результате умышленной диверсии.

Москва охарактеризовала произошедшее как акт международного терроризма.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материалы, согласно которым водолазы из США могли заложить взрывчатку под газопроводы еще летом прошлого года во время учений НАТО, а через три месяца бомбу активировали в Норвегии.

Пентагон отверг все обвинения, а госдеп призвал верить позиции Вашингтона.