МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал депутатов подсчитать ущерб, причиненных терактами на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". ГД приняла проект обращения к ООН по расследованию на "Северных потоках"

"Давайте возьмем посчитаем, какой ущерб, его с вами обсудим, предъявим", — обратился Володин к коллегам в ходе заседания нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что в расчеты необходимо включить ущерб, нанесенный не только российскому "Газпрому", но и окружающей среде.

Кроме того, спикер Госдумы заметил, что понесенные убытки можно будет в дальнейшем взыскать.

Взрывы сразу на нескольких нитках российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Итоги расследования показали, что инцидент мог произойти в результате умышленной диверсии. Херш раскрыл цель подрыва "Северных потоков"

Москва охарактеризовала произошедшее как акт международного терроризма.

В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал материалы, согласно которым водолазы из США могли заложить взрывчатку под газопроводы еще летом прошлого года во время учений НАТО, а через три месяца бомбу активировали в Норвегии.

Пентагон отверг все обвинения, а госдеп призвал верить позиции Вашингтона.