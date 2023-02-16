ВАРШАВА, 16 фев — ПРАЙМ. Польские фермеры, выступающие против ввоза в страну зерна, заблокировали пункты пропуска с Украиной, передает портал farmer.pl. Кения может войти в десятку главных покупателей российской пшеницы

Согласно информации, на протест вышли аграрии из ассоциации "Обманутая деревня", они перекрыли польско-украинскую границу в Дорохуске с помощью тракторов и грузовиков.

Как ожидается, акция, в которой участвуют около 50 человек, продлится 48 часов.

Сейчас на въезде в Польшу в Дорохуске скопилось уже около 260 грузовых автомобилей, им приходится ждать проезда по десять часов. Россия в 2022 году увеличила выручку от экспорта зерна на 15 процентов

Ранее фермерские ассоциации выражали протест из-за того, что зерно, ввозимое в Польшу из Украины для дальнейшего экспорта, остается в стране. Вторая причина недовольства фермеров заключается в низком качестве продукции.

Согласно официальным данным польских ведомств, за прошедший год в страну поступило около двух миллионов тон зерновых с Украины.