Польские фермеры вышли на протест из-за украинского зерна, сообщили СМИ
Farmer.pl: польские фермеры перекрыли пункт пропуска с Украиной, препятствуя ввозу зерна
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ВАРШАВА, 16 фев — ПРАЙМ. Польские фермеры, выступающие против ввоза в страну зерна, заблокировали пункты пропуска с Украиной, передает портал farmer.pl.
Согласно информации, на протест вышли аграрии из ассоциации "Обманутая деревня", они перекрыли польско-украинскую границу в Дорохуске с помощью тракторов и грузовиков.
Как ожидается, акция, в которой участвуют около 50 человек, продлится 48 часов.
Сейчас на въезде в Польшу в Дорохуске скопилось уже около 260 грузовых автомобилей, им приходится ждать проезда по десять часов.
Ранее фермерские ассоциации выражали протест из-за того, что зерно, ввозимое в Польшу из Украины для дальнейшего экспорта, остается в стране. Вторая причина недовольства фермеров заключается в низком качестве продукции.
Согласно официальным данным польских ведомств, за прошедший год в страну поступило около двух миллионов тон зерновых с Украины.
https://1prime.ru/world/20230216/839827514.html
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