ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев — ПРАЙМ. России необходимо снижать зависимость от импортных поставок и обеспечить технологический суверенитет, однако это не предполагает изоляцию страны, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Мантуров сообщил о подписании контрактов на поставку российских самолетов

"Мы также обязаны преодолеть зависимость от импорта, прежде всего в областях, влияющих на национальную безопасность и жизнедеятельность общества", — сказал он в ходе совещания в Челябинске.

Патрушев подчеркнул, что для достижения этих целей необходимо опережающее развитие отечественной научно-технологической сферы. При этом важно сохранять надежные и безопасные партнерские связи с дружественными государствами, поскольку это условие является ключевым для международной технологической кооперации, уточнил секретарь СБ.

Он также напомнил о том, что глава государства Владимир Путин определил курс по выводу России на траекторию реальной технологической независимости, а правительство уже начало принимать меры, направленные на снижение угроз после ухода из страны иностранных компаний. В частности, было сформировано 25 отраслевых планов по импортозамещению.

Патрушев также рассказал, что многие представители зарубежного бизнеса были готовы продолжить работу в России, но руководство США и других западных государств не разрешило им этого сделать, несмотря на наличие действующих контрактов.