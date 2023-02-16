МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Читатели Exxpress оказались возмущены опубликованными фотографиям посетителей украинского горнолыжного курорта Буковель на фоне того, как Евросоюз пытается залатать дыры в собственной экономике из-за санкций и оказываемой помощи Киеву и беженцам. Американцы взвоют. Минфин США предупредил о неминуемой катастрофе

Как заметил автор статьи, несмотря на сложную ситуацию на Украине, ее граждане не отказывают себе в удовольствии посетить и весело провести время на курорте: он полон.

Издание опубликовало кадры, горнолыжных трасс, гостиниц и ресторанов курорта. По данным Exxpress, стоимость дневного абонемента составляет 33 евро, за проживание в отеле придется заплатить 70 евро в сутки. Ситуация "гротескная", считает журналист.

Пользователи портала возмутились такой ситуацией.

"Меня поражает тот факт, что, по крайней мере, украинцы все еще могут позволить себе отдыхать на горнолыжных курортах, а мы из-за антироссийских санкций уже едва сводим концы с концами", — считает один из читателей.

Другой отметил, что снимки курорта показывают, куда уходят сотни миллиардов евро и предположил, что Украина уже в обозримом будущем станет самой богатой страной в регионе.

"Они издеваются над всеми нами", — написал еще один комментатор.

Другой пользователь сайта добавил, что европейцы скоро будут вынуждены понять: Украина не бедная страна. В планы Зеленского входит ограничить зону конфликта только определенными территориями, а остальная часть украинцев живет "как обычно".