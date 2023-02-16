МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Американские водолазы на шесть часов погружались в воду недалеко от острова Борнхольм во время учений НАТО в 2022 году, сообщил журналист из США Джон Дуган, ссылаясь на анонимное письмо. Австрийцы вынесли приговор ЕС после статьи Херша о "Северных потоках"

Текст есть в распоряжении РИА Новости. Документ отправил один высокопоставленных участников маневров с одноразового почтового ящика. Кроме того, он показал снимки с учений, однако просил не распространять их в Сети. Письмо Дуган получил 2 октября, он пытался связаться с автором, но ничего не вышло.

В письме рассказывается, что 15 июня вертолет высадил нескольких американцев в гражданской одежде.

"Моей первой мыслью было, что они выглядели как группа террористов", — сообщил автор, пояснив, что его смутили их прически, бороды и отсутствие именных жетонов. Позже с ними провели беседу вице-адмирал шестого флота США и несколько человек в штатском. Источник рассказал, что у военных было при себе дорогостоящее оборудование для глубоководного погружения, а также ящики небольшого размера.

При этом сами водолазы заявляли, что будут участвовать в учениях по разминированию, в ходе которых им придется на резиновой лодке доплыть до определенной зоны, найти противокорабельные мины и разминировать их. Однако необходимой для этого техники у них не было. Кроме того, после разговора с вице-адмиралом военные направились в другом направлении и долгое время отсутствовали.

После того, как дайверы покинули лодку, они не поднимались на поверхность шесть часов.

"Они покинули лодку в своих ребризерах и исчезли под водой на более чем шесть часов. Не существует такого автономного снаряжения, которое позволит дайверу продержаться под водой шесть часов. С новейшими военными системами — три или четыре часа максимум", — поясняется в тексте. ГД приняла проект обращения к ООН по расследованию на "Северных потоках"

На брифинге перед учениями НАТО командующий флотом вице-адмирал Южэин Блэк заявил, что во время маневров будут отрабатывать подводное минирование. Однако из-за отсутствия обратной связи с автором письма журналист не смог подтвердить личность военного.

На прошлой неделе американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву осенью 2022 года газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". В статье указывается, что американский президент Джо Байден более девяти месяцев решался на диверсию. Водолазы ВМС США подложили под магистрали бомбы еще летом, а 26 сентября их активировали норвежцы. Вашингтон всячески отвергает все обвинения.