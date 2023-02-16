МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал данные американского журналиста Джона Дугана о причастности США к подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" в сентябре 2022 года. Американский журналист назвал причину подрыва "Северных потоков"

Публицист рассказал, что получил анонимное письмо от одного участников учений НАТО летом прошлого года со снимками и документами с манеров. Автор заявил, что 15 июня вертолет доставил группу американских военных в гражданской форме с оборудованием, необходимым для глубоководного погружения, и ящики. Водолазы исчезли под водой более, чем на шесть часов, в отдаленном от учений района. Вернулись они уже без ящиков.

По словам Пушкова, все это подтверждает слова другого журналиста — Сеймура Херша, который на прошлой неделе также опубликовал доказательства того, что Вашингтон прямым образом имеет отношение к инциденту в Балтийском море.

"Это именно сценарий — детальный и обоснованный, а не версия, потому что никакой другой версии вообще нет. Нет ее ни у США, ни у Германии. И отнекивания СНБ и Госдепа США здесь ничего не меняют", — пояснил политик.

Он также подчеркнул, что сами по себе газопроводы не взрываются. Австрийцы вынесли приговор ЕС после статьи Херша о "Северных потоках"

ЧП на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошло 26 сентября 2022 года. Расследование установило, что причиной могла стать умышленная диверсия.

На прошлой неделе американский журналист Сеймур Херш опубликовал материалы, в которых говорилось, что заложить взрывчатку под трубопроводы могли американские водолазы во время учений НАТО в июне 2022 года, а через три месяца бомбу активировали представители Норвегии. Власти США отрицают свою причастность.

Российская Генпрокуратура завела уголовное дело об акте международного терроризма. Владимир Путин также назвал подрыв магистралей терактом.