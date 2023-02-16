КИШИНЕВ, 16 фев — ПРАЙМ. Члены молдавского парламента утвердили новое правительство, его возглавит экс-глава МВД Дорин Речан, сообщил корреспондент агентства РИА Новости.

Кандидатуру Речана выдвинула президент Молдавии Майя Санду после заявления об уходе в отставку Натальи Гаврилицы. На тот момент Речан занимал пост советника президента по безопасности и национальной обороне.

В четверг за Речана проголосовало большинство депутатов молдавского парламента, таким образом автоматически избрав и кабинет министров. Состав правительства формировался при содействии правящей партии "Действие и солидарность". Десять министров сохранили свои должности — это главы МИД, минсельхоза, минздрава, минобороны, МВД, минобразования, минкульта, минсоцтруда, министерства окружающей среды, а также вице-премьер по реинтеграции.

До этого Дорин Речан занимался государственной службой, занимал посты в международных организациях, вел консультации в области анализа данных.

Его предшественница Наталья Гаврилица занимала пост премьера Молдавии полтора года. По ее словам, за это время правительство не ощутило поддержки населения.