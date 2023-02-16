МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Выход России из Всемирной торговой организации обсуждается, но есть разные взгляды, с точки зрения правительства это будет невыгодно для РФ, повлияет на пошлины и инвестиции, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В Швеции заявили, что акт по инфляции США противоречит нормам ВТО

"Выход из ВТО обсуждается все время, есть разные взгляды. Допустим, в правительстве считают, что это невыгодно Российской Федерации, к тому же это повлияет на инвестиции, это повлияет на пошлины на наши товары", — сказал он.

По словам Толстого, у некоторых депутатов другое мнение, "но это вопрос партийных дискуссий".