В Госдуме рассказали об обсуждении выхода России из ВТО
Депутат Толстой: выход России из ВТО обсуждается, но есть разные взгляды
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Выход России из Всемирной торговой организации обсуждается, но есть разные взгляды, с точки зрения правительства это будет невыгодно для РФ, повлияет на пошлины и инвестиции, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Выход из ВТО обсуждается все время, есть разные взгляды. Допустим, в правительстве считают, что это невыгодно Российской Федерации, к тому же это повлияет на инвестиции, это повлияет на пошлины на наши товары", — сказал он.
По словам Толстого, у некоторых депутатов другое мнение, "но это вопрос партийных дискуссий".
https://1prime.ru/world/20230216/839832304.html
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