МАДРИД, 16 фев — ПРАЙМ. Испанский экспорт в прошлом году достиг рекордного уровня, превысив 389 миллиардов евро, говорится в пресс-релизе правительства страны. Отрицательное сальдо торгового баланса Испании выросло на 160 процентов

"Испанский экспорт товаров в 2022 году в целом установил новый годовой рекорд и впервые превысил 389 миллиардов евро, о чем свидетельствуют опубликованные сегодня данные по внешней торговле, объявленные таможенной службой. Это представляет собой рост почти на 23% в годовом исчислении по сравнению с 2021 годом", — говорится в сообщении.

Уточняется, что экспорт товаров и услуг обеспечил почти половину роста испанского ВВП — на него пришлось 2,6% при общем росте ВВП на 5,5%. Таким образом, экспорт приблизился к целевому показателю в 400 миллиардов евро, установленному в "Стратегии интернационализации испанской экономики на 2017-2027 годы".

Основными импортерами испанских товаров стали страны Евросоюза, удельный вес которых в структуре экспорта Испании составил 62,8%, что на один процентный пункт больше, чем в предыдущем году. Наибольший вклад в рост экспорта королевства внесли Франция, Бельгия, Португалия, Германия и Италия. Экспорт в страны, не входящие в Европейский союз, увеличился на 19,7%.

Согласно правительству, импорт также достиг исторического максимума, составив более 457 миллиардов евро, что свидетельствует о росте показателя на 33,4% в годовом исчислении.