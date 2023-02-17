МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Правительство Португалии отменило режим "золотых виз", который с 2012 года позволял получить вид на жительство за счет крупных инвестиций, покупки недвижимости или создания рабочих мест, передает агентство EFE.

Бишкек

Киргизия будет выдавать визы сроком от пяти лет за инвестиции в экономику

По словам премьер-министра Антониу Кошты, эта мера является частью шокового плана для решения проблемы жилищного кризиса и "борьбы со спекуляцией недвижимостью".

Что касается уже выданных виз, они будут продлеваться только в случае, если инвестиции в недвижимость направлены на постоянное жилье для самого инвестора или его потомков или если дом будет сдаваться в аренду "на долгосрочной основе".

С момента появления программы в октябре 2012 года вид на жительство в Португалии по так называемым "золотым визам" получили более 11,5 тысяч иностранцев. Объем инвестиций, привлеченных в португальскую экономику в рамках программы, превысил 6,7 миллиардов евро.

Сообщалось, что заявки российских инвесторов на получение "золотых виз" перестали удовлетворяться с конца февраля 2022 года.