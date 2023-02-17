МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Правительство Португалии отменило режим "золотых виз", который с 2012 года позволял получить вид на жительство за счет крупных инвестиций, покупки недвижимости или создания рабочих мест, передает агентство EFE. Киргизия будет выдавать визы сроком от пяти лет за инвестиции в экономику

По словам премьер-министра Антониу Кошты, эта мера является частью шокового плана для решения проблемы жилищного кризиса и "борьбы со спекуляцией недвижимостью".

Что касается уже выданных виз, они будут продлеваться только в случае, если инвестиции в недвижимость направлены на постоянное жилье для самого инвестора или его потомков или если дом будет сдаваться в аренду "на долгосрочной основе".

С момента появления программы в октябре 2012 года вид на жительство в Португалии по так называемым "золотым визам" получили более 11,5 тысяч иностранцев. Объем инвестиций, привлеченных в португальскую экономику в рамках программы, превысил 6,7 миллиардов евро.

Сообщалось, что заявки российских инвесторов на получение "золотых виз" перестали удовлетворяться с конца февраля 2022 года.