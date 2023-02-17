МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран-членов ЕС соберутся 20 февраля для завершения согласования десятого пакета антироссийских санкций, который они рассчитывают принять до 24 февраля, рассказал источник. СМИ раскрыли содержание нового пакета санкций ЕС против России

"Министры обсудят завершение согласования 10-го пакета санкций против России", — заявил он, подчеркнув, что принятие самого пакета в этот день не планируется.

Как ожидается, о новых санкциях объявят 24 февраля, в день годовщины спецоперации на Украине, добавил источник.

Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине, введя беспрецедентные ограничительные меры в сфере торговли, энергетики, инвестиций, финансов, туризма. Франция не поддержала введение санкций Евросоюза против российского атома

Европейский Союз принял в общей сложности уже девять пакетов антироссийских мер. В среду ЕК представила новые санкции на 11 миллиардов евро. Как ожидается, под ограничение могут попасть поставки лазеров, радиооборудования, ПО, а также сантехники.

При этом издание Politico сообщало, что страны разошлись по вопросу добавления в санкционный пакет российского синтетического каучука.