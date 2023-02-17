Источник: главы МИД ЕС хотят принять новый пакет санкций до 24 февраля
Источник: главы МИД ЕС хотят принять десятый пакет антироссийских санкций до 24 февраля
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран-членов ЕС соберутся 20 февраля для завершения согласования десятого пакета антироссийских санкций, который они рассчитывают принять до 24 февраля, рассказал источник.
"Министры обсудят завершение согласования 10-го пакета санкций против России", — заявил он, подчеркнув, что принятие самого пакета в этот день не планируется.
Как ожидается, о новых санкциях объявят 24 февраля, в день годовщины спецоперации на Украине, добавил источник.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине, введя беспрецедентные ограничительные меры в сфере торговли, энергетики, инвестиций, финансов, туризма.
Европейский Союз принял в общей сложности уже девять пакетов антироссийских мер. В среду ЕК представила новые санкции на 11 миллиардов евро. Как ожидается, под ограничение могут попасть поставки лазеров, радиооборудования, ПО, а также сантехники.
При этом издание Politico сообщало, что страны разошлись по вопросу добавления в санкционный пакет российского синтетического каучука.
https://1prime.ru/world/20230217/839839943.html
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