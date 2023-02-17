Ученые выяснили, сколько человек окажутся в нищете из-за энергокризиса
Nature Energy: энергокризис может втянуть в крайнюю нищету еще до 141 миллиона человек
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Глобальный энергетический кризис может вогнать в нищету сотни миллионов человек по всему миру, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Energy.
Ученые из разных стран оценили динамику цен в 116 государствах после начала спецоперации на Украине и введения санкций. Они установили, что энергокризис оказал прямое влияние на стоимость энергии для домашних хозяйств.
"Под давлением высокой стоимости жизни дополнительные 78-141 миллион будут в будущем втянуты в крайнюю нищету", — говорится в материалах.
Кроме того, по различным сценариям, цены на электричество могут вырасти еще на 62,6-112,9 процента, а расходы на содержание домохозяйства – на 2,7-4,8 процента.
Запад ввел масштабные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничение попали сферы торговли и инвестиций, энергетики, финансов, туризма.
На этом фоне усугубилась ситуация на мировом рынке энергетики. Некоторые страны, в том числе в ЕС, столкнулись с дефицитом энергоресурсов и ростом цен на топливо.
https://1prime.ru/world/20230217/839840727.html
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