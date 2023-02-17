МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Глобальный энергетический кризис может вогнать в нищету сотни миллионов человек по всему миру, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Energy. Еврокомиссия допустила новый скачок цен на газ

Ученые из разных стран оценили динамику цен в 116 государствах после начала спецоперации на Украине и введения санкций. Они установили, что энергокризис оказал прямое влияние на стоимость энергии для домашних хозяйств.

"Под давлением высокой стоимости жизни дополнительные 78-141 миллион будут в будущем втянуты в крайнюю нищету", — говорится в материалах.

Кроме того, по различным сценариям, цены на электричество могут вырасти еще на 62,6-112,9 процента, а расходы на содержание домохозяйства – на 2,7-4,8 процента. Новак предрек Европе рост цен на топливо

Запад ввел масштабные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничение попали сферы торговли и инвестиций, энергетики, финансов, туризма.

На этом фоне усугубилась ситуация на мировом рынке энергетики. Некоторые страны, в том числе в ЕС, столкнулись с дефицитом энергоресурсов и ростом цен на топливо.