МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Вашингтон после расследования американского журналиста Сеймура Херша должен представить свою версию терактов на "Северных потоках", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Херш пообещал США ужасные последствия за подрыв "Северных потоков"

По ее словам, имеющиеся материалы доказывают причастность США к подрывам, однако если эти данные "не представляют ценности" для Белого дома, он должен выдвинуть свою версию.

"Они сейчас просто обязаны сказать, какова их версия случившегося", — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Вашингтон должен будет подкрепить свою позицию фактами и данными, "которые у них есть".

Взрывы на нескольких нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли в октябре 2022 года. По данным оператора Nord Stream AG, инфраструктуре был нанесет колоссальный ущерб. Другой версии вообще нет: Пушков оценил новые данные о "Северных потоках"

Расследование установило, что инцидент мог произойти в результате умышленной диверсии.

На прошлой неделе лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором говорится, что взрывчатку под трубопроводы могли заложить водолазы из США во время учений НАТО летом прошлого года, после чего — спустя три месяца — бомба была активирована норвежцами.

В четверг появились новые свидетельства причастности США к подрыву "Северных потоков". Еще один американский журналист Джон Дуган сообщил, что получил анонимное письмо, в котором рассказывается о шестичасовом погружении водолазов недалеко от острова Борнхольм во время учений НАТО.