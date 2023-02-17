МИД пригрозил Европе ответными мерами в случае конфискации активов
МИД: Россия примет равнозначные компенсационные меры в случае конфискации ее активов в ЕС
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Москва готова пойти на равнозначные меры в случае конфискации ее активов в ЕС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер", — сообщила она во время брифинга.
Захарова напомнила, что в России также имеются активы иностранных государств, граждан и компаний. Она подчеркнула, что Брюссель долгое время извлекал большую выгоду от таких инвестиций в российскую экономику, и теперь концентрация материальных активов европейских лиц значительно превышает объемы замороженных российских активов.
Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что Россия всегда ориентируется на закон и дает партнерам и "не партнерам" последние шансы.
https://1prime.ru/world/20230217/839841307.html
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