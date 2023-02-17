МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией вырос по итогам прошлого года до беспрецедентной отметки в 50 миллиардов долларов, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко. Белоруссия практически удвоила экспорт в Китай в 2022 году

"Оборот товарами и услугами у нас в прошлом году беспрецедентный — 50 миллиардов долларов", — заявил он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко уточнил, что примерно 44 миллиарда долларов из этой суммы приходится на торговлю товарами, остальная часть — на услуги. Кроме того, РФ закупила у белорусских IT-компаний программные продукты на более чем 300 миллионов долларов.

Глава Белоруссии отметил, что "миролюбивым" странам Запада не удалось "зажать" Москву и Минск, процесс импортозамещения продвигается, а из намеченных союзных программ удалось выполнить уже около 80 процентов, в том числе по налоговой и таможенной сферах.