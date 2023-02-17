МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Уверенность заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в продлении зерновой сделки после 18 марта смотрится удивительно на фоне снижения поставок зерна в беднейшие страны, заявили в пятницу в МИД РФ. ООН рассказала о работе над снятием препон для экспорта удобрений

"Немаловажно и то, что доля поставок в беднейшие страны, несмотря на изначально заявленные генсекретарем ООН цели "накормить голодающих", неуклонно снижается – с 4% по итогам первого этапа, до 2,7% в настоящее время. Именно по этой причине сама инициатива и была оперативно переквалифицирована ооновцами из гуманитарной в коммерческую", — говорится в комментарии на сайте ведомства.

"На таком фоне тем удивительнее смотрится заявление главы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Мартина Гриффитса с выражением уверенности в продлении договоренности после 18 марта этого года со ссылками на нужды глобального Юга и обеспечения продовольственной безопасности в целом", — подчеркнули в российском внешнеполитическом министерстве.

Кроме того, в МИД России посоветовали Украине не выдавать стремление к получению выгоды за борьбу с угрозами мирового голода.

"В преддверии истечения второго срока действия "черноморской инициативы" 18 марта этого года заметны рост числа комментариев в СМИ и тиражирование темы украинского зернового экспорта. Передергиванием фактов и измышлениями отметились в совместном заявлении два министра из Киева — (глава МИД — ред.) Дмитрий Кулеба и (министр инфраструктуры — ред.) Александр Кубраков… Сразу после подписания в Стамбуле 22 июля 2022 года двух "пакетных" взаимоувязанных договоренностей — "черноморской инициативы" и Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта — нами начато ответственное и эффективное выполнение своих обязательств", — говорится в сообщении на сайте министерства.

В ведомстве также отметили, что российские представители действуют строго в рамках согласованных правил процедур и изначально утвержденных модальностей. Дипломат сообщил о росте поставок российского зерна в Египет

Ранее в пятницу замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что в Киеве ожидают, что переговоры о продлении зерновой сделки начнутся через неделю. Он добавил, что надеется, что действие сделки будет продлено.

"Много разговоров и о якобы снижении и стабилизации мировых цен на продовольствие и удобрения. Однако на самом деле стоимость пшеницы остается завышенной. Цена же за аммиак, являющегося ключевым сырьем для производства удобрений, держится на рекордной отметке в 1100 долларов США за кубометр, что уже привело не только к кризису его ценовой доступности, но и физического дефицита. Правда, до этого явно нет дела украинцам, которые продолжают по чисто политическим причинам блокировать возобновление функционирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, четко прописанного в "черноморской инициативе", — заявили в ведомстве.

Аммиакопровод Тольятти — Одесса был построен в конце 70-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 млн тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Как не заботятся в Киеве и о добросовестной работе в рамках СКЦ (Совместного координационного центра — ред.), когда в обход установленных правил украинские коммерсанты в узкокорыстных целях "нагоняют" суда в территориальные воды Турции. В настоящее время инспекции ожидают 33 корабля, зарегистрированных в инициативе, еще 115 находятся там самовольно, и СКЦ за них ответственности не несет", — указали в МИД РФ.

"С учетом изложенного напрашивается совет для министров из Киева – не выдавать стремление к получению валютных прибылей за борьбу с угрозами мирового голода и заботу о беднейших странах Азии, Африки и Латинской Америки. Свои возражения к "черноморской инициативе" и ее продлению в первоначальной конфигурации они также могут представить к 18 марта этого года", — подчеркнули в министерстве.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.