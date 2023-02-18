МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Китайцы разнесли США за подрыв "Северных потоков"

Он назвал США угрозой "номер один" для НАТО и заявил, что, проведя диверсию на "Северных потоках", Штаты "бесцеремонно атаковали Германию".

"Не стоит думать, что на этом все остановится, что мы не атакуем никого другого ради удовлетворения своих нужд. НАТО никому не помогает, если это не играет на руку Вашингтону. Когда Германия стала "неудобной" из-за желания получать доступный российский газ, мы ударили ее ножом в спину!" — отметил Риттер.

При этом он высказал уверенность, что США используют Североатлантический альянс в качестве инструмента, который они готовы сломать, когда это потребуется. Все это доказывает, что у НАТО нет причины существовать, заключил разведчик.