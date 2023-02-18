МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Рост венгерского ВВП при высокой инфляции сохраняется благодаря мерам правительства, в 2023 году Венгрия может избежать рецессии, добиться роста ВВП на 1,5% и снижения инфляции до однозначных чисел, заявил РИА Новости ведущий аналитик венгерского Фонда экономических исследований Oeconomus Сабольч Пастор. ВВП Венгрии вырос на 4,6 процента

Ранее Центральное статистическое управление Венгрии (KSH) сообщило, что ВВП страны за 2022 год вырос на 4,6%. Глава венгерского минфина Михай Варга отметил, что этот показатель на 1% превышает средний рост ВВП по Евросоюзу. При этом, согласно последним данным, инфляция в Венгрии является одной из самых высоких на европейском континенте, в январе 2023 года она составила 25,7%. Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее поставил перед кабмином цель к концу 2023 года довести инфляцию до однозначных чисел.

"В 2021 году рост ВВП Венгрии составил 7,1%, в 2022 году — 4,6%, а в 2023 году правительство ожидает роста в 1,5%. По прогнозам, Венгрия в 2023 году сможет избежать спада, рецессии и, если все пойдет хорошо, ВВП может вырасти на 1,5%. Действительно, в экономической политике все делается для того, чтобы рост цен спадал. По инфляции ожидается, что в первом квартале года, вероятно, рост цен достигнет потолка. Сравнительно большой консенсус сформировался среди аналитиков относительно того, что во втором полугодии инфляция уменьшится и, возможно, сможет стать однозначной к декабрю, это действительно реальный сценарий", — сказал Пастор.

По его словам, для сохранения экономического роста правительство Венгрии предприняло ряд мер, направленных на стимулирование экономики страны.

"Такой мерой стало, например, освобождение родителей, рожающих детей, от подоходного налога, есть программы поддержки семейной политики, которые направлены на то, чтобы экономика росла или оставалась на минимальном подъеме. Могу сказать, что правительство очень много работает над тем, чтобы страна избежала рецессии, чтобы экономика даже росла, например, поддерживает инвестиции", — отметил собеседник агентства.

Эксперт напомнил, что уровень инфляции в Венгрии начал повышаться во время пандемии COVID-19 и особенно после нее из-за "энергокризиса в Европе, частично из-за санкций, изменения внешних обстоятельств".

"И во многом этот уровень инфляции можно свести к внешним факторам… Кстати, во многих странах Евросоюза высокий уровень инфляции", — добавил Пастор.

Он отметил, что ряд ритейлеров в Венгрии уже фиксирует снижение стоимости производства и доставки товаров, видно также, что "на мировом рынке цена на некоторое сырье уже снижается и рост цен на продукты начинает "уставать".

"Есть очень существенный момент: вследствие предшествующего роста цен изменился уровень потребления. По данным KSH, оборот розничной продажи по сути уменьшился и уменьшается и это, очевидно, влечет за собой остановку роста цен. Мы меньше потребляем, и с учетом этого правительство и большинство экспертов ожидает однозначной инфляции к декабрю 2023 года", — сказал эксперт.

Орбан ранее неоднократно заявлял, что основной причиной энергетического кризиса и высокой инфляции в Европе являются санкции против РФ. По его словам, цены и инфляция в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику. При этом Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики, а у Венгрии не хватает силы изменить позицию более крупных стран, поэтому введение санкций против РФ, вероятно, будет продолжено, несмотря на неэффективность, отмечал премьер Венгрии.