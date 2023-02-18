СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — ПРАЙМ. Украинские олигархи по-прежнему скрывают свое имущество и недвижимость в Крыму, заявил глава регионального парламента Владимир Константинов. Украинские "Рошен" и Nemiroff предложили запретить продавать в России

Он рассказал агентству РИА Новости, что бизнесмены производят перерегистрацию активов в пользу аффилированных структур, из-за чего определить настоящего собственника и выйти на него становится труднее.

При этом власти Крыма продолжают выявлять имущество, принадлежащее недружественным лицам, и доведут работу до конца, подчеркнул парламентарий. Он уточнил, что речь идет об активах враждебно настроенных граждан Украины. Имуществу добропорядочных украинцев, не ведущих антироссийской деятельности, ничто не угрожает, подчеркнул он.

Ранее власти Крыма национализировали активы некоторых украинских олигархов и политиков. Средства от национализации будут направлены на соцподдержку участников СВО и их семей.