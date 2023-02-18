АДДИС-АБЕБА, 18 фев — ПРАЙМ. Буркина-Фасо и Россия ведут переговоры по созданию совместной комиссии по торгово-экономическим вопросам, заявила РИА Новости глава МИД западноафриканского государства Оливия Руамба. Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах

"Это (создание комиссии) может быть в этом году, а может быть и в следующем. Однако дебаты и обсуждения уже идут, технические эксперты прорабатывают различные вопросы", — сказала министр.

По словам главы буркинийского МИД, сторонам предстоит найти подходящее время, чтобы провести заседание комиссии в соответствии с повестками двух стран.

Она отметила, что выступает за ускорение процесса, поскольку новая структура позволит подписать соглашения, которые позволят в кратчайшие сроки запустить сотрудничество в ряде взаимовыгодных областей.