Россия и Буркина-Фасо обсуждают создание торгово-экономической комиссии
Россия и Буркина-Фасо прорабатывают создание комиссии по торгово-экономическим вопросам
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АДДИС-АБЕБА, 18 фев — ПРАЙМ. Буркина-Фасо и Россия ведут переговоры по созданию совместной комиссии по торгово-экономическим вопросам, заявила РИА Новости глава МИД западноафриканского государства Оливия Руамба.
"Это (создание комиссии) может быть в этом году, а может быть и в следующем. Однако дебаты и обсуждения уже идут, технические эксперты прорабатывают различные вопросы", — сказала министр.
По словам главы буркинийского МИД, сторонам предстоит найти подходящее время, чтобы провести заседание комиссии в соответствии с повестками двух стран.
Она отметила, что выступает за ускорение процесса, поскольку новая структура позволит подписать соглашения, которые позволят в кратчайшие сроки запустить сотрудничество в ряде взаимовыгодных областей.
https://1prime.ru/world/20230218/839850327.html
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