МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Общая сумма замороженных российских активов в Германии с момента начала спецоперации на Украине достигла 5,32 миллиарда евро, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Минфина ФРГ. ЕС заморозил активы российских организаций и физлиц на 21,5 миллиарда евро

Как уточняется, под блокировку попали средства подсанкционных физлиц и компаний, а также Центробанка РФ.

В пятницу ЕС провел заседание "по заморозке и изъятию активов". Перед началом мероприятия еврокомиссар Дидье Рейндерс заявил, что Брюссель продолжит работу в данном направлении. Он добавил, что сумма замороженных российских активов в Европе уже достигла 21,5 миллиарда евро.

Запад ввел масштабные санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине. Ограничения затронули торговую сферу, инвестиции, энергетику, финансовую отрасль и туризм. Кроме того, оказалась заморожена примерно половина валютных резервов РФ на сумму 300 миллиардов долларов.