Германия заморозила российские активы на 5,32 миллиарда евро
Власти Германии за год заморозили российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Общая сумма замороженных российских активов в Германии с момента начала спецоперации на Украине достигла 5,32 миллиарда евро, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Минфина ФРГ.
Как уточняется, под блокировку попали средства подсанкционных физлиц и компаний, а также Центробанка РФ.
В пятницу ЕС провел заседание "по заморозке и изъятию активов". Перед началом мероприятия еврокомиссар Дидье Рейндерс заявил, что Брюссель продолжит работу в данном направлении. Он добавил, что сумма замороженных российских активов в Европе уже достигла 21,5 миллиарда евро.
Запад ввел масштабные санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине. Ограничения затронули торговую сферу, инвестиции, энергетику, финансовую отрасль и туризм. Кроме того, оказалась заморожена примерно половина валютных резервов РФ на сумму 300 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/world/20230218/839850532.html
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