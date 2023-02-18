МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Американские политики все еще играют с госдолгом, несмотря на то, что государственные финансы США находятся в плачевном состоянии, пишет портал 19FortyFive. Китайцы разнесли США за подрыв "Северных потоков"

"Все идет от плохого к худшему, а тем временем администрация Байдена ведет себя как император Нерон, который играл на скрипке, когда горел Рим", отмечается в материале.

Бесконечные законодательные разногласия по поводу лимитов долга за последнее десятилетие в основном были улажены до того, как они могли выплеснуться на рынки. Однако портал 19FortyFive напомнил о том, как затянувшаяся "битва" за потолок госдолга США в 2011 году сильно пошатнула финансовые рынки, так как впервые был понижен кредитный рейтинг США. На сегодняшний день ситуация обстоит так, что дальнейшее его понижение очень возможно.

"В 2011 году дефолта по долгу все же удалось избежать. Но что же будет сейчас? Если власти США его объявят, то на мировых финансовых рынках разразится настоящий ад, поскольку кредитоспособность крупнейшего в мире государственного должника окажется под вопросом", — предупреждают авторы статьи. Все на продажу. Что ждет рынки в начале недели

Согласно последним оценкам бюджетного управления Конгресса США, при нынешних тенденциях до 2028 года соотношение госдолга к ВВП достигнет рекордного уровня, а к 2033 году приблизится к 120%. Что же касается запасов основных федеральных фондов, то они будут исчерпаны в течение следующего десятилетия.