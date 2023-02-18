КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
Южная Корея сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, говорится в сообщении южнокорейских военных.
Согласно данным, пуск прошел в субботу 18 февраля. Как предполагается, запуск произвели из аэропорта Сунан в Пхеньяне. Информации о скорости и дальности полета пока нет.
Минобороны Японии подтвердило, что с территории Северной Кореи была выпущена ракета. В японской службе безопасности на море предположили, что объект может упасть недалеко от острова Осима в пределах исключительной экономической зоны Японии.
Самолеты и корабли попросили следить за ситуацией и держаться на расстоянии от фрагментов ракеты после ее падения.
https://1prime.ru/world/20230218/839850816.html
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