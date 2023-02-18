МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Евросоюз и США занимались разработкой антироссийских санкций еще до начала спецоперации на Украине, заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Соответствующее видео ее выступления было опубликовано в Twitter. В США предрекли "настоящий ад" на финансовых рынках

Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия уже в декабре 2022 года начала работать с Белым домом и министерством финансов над возможными санкциями против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Она добавила, что не была уверена, придется ли им использовать эти ограничительные меры или нет.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что в первую очередь санкции должны были ударить по высокотехнологичным и незаменимым западным товарам на российском рынке.

С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В Китае раскрыли, как Запад "отравил" себя, а не Россию

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.