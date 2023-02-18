Главы МИД "Большой семерки" договорились усилить антироссийские санкции
Главы МИД G7 договорились продолжить помощь Украине и усилить санкции против России
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран "Большой семерки" договорились усилить антироссийские санкции и призвать третьи государства прекратить поддержку Москвы, сообщил японский МИД.
Как отмечается в заявлении, основной темой дискуссии стал украинский кризис. Стороны условились продолжить активное сотрудничество с Киевом для "поддержания мирового порядка, основанного на главенстве закона". Кроме того, было подтверждено намерение продолжать оказывать помощь Украине.
Помимо этого, главы МИД сошлись во мнении о том, что санкций в отношении РФ необходимо сохранить и ужесточить.
Встреча министров прошла в городе Мюнхен на полях конференции по безопасности, председателем впервые выступала Япония. В апреле министры вновь встретятся в городе Нагано, а в мае пройдет саммит в Хиросиме.
https://1prime.ru/world/20230218/839851446.html
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