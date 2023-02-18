МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран "Большой семерки" договорились усилить антироссийские санкции и призвать третьи государства прекратить поддержку Москвы, сообщил японский МИД. Глава Еврокомиссии сделала шокирующее заявление о России

Как отмечается в заявлении, основной темой дискуссии стал украинский кризис. Стороны условились продолжить активное сотрудничество с Киевом для "поддержания мирового порядка, основанного на главенстве закона". Кроме того, было подтверждено намерение продолжать оказывать помощь Украине.

Помимо этого, главы МИД сошлись во мнении о том, что санкций в отношении РФ необходимо сохранить и ужесточить.

Встреча министров прошла в городе Мюнхен на полях конференции по безопасности, председателем впервые выступала Япония. В апреле министры вновь встретятся в городе Нагано, а в мае пройдет саммит в Хиросиме.