АНКАРА, 18 фев — ПРАЙМ. Число погибших при землетрясениях в Турции продолжает расти, цифра уже превысила 40 тысяч, сообщило турецкое управление AFAD, занимающееся ликвидацией последствий стихийных бедствий. JP Morgan оценил прямой ущерб от землетрясения в Турции

Как заявил глава ведомства Юнуса Сезера, ЧП унесло жизни 40 620 человек.

По состоянию на 17 февраля из зон катастрофы эвакуировали уже 374 313 человек, в спасательных работах участвуют свыше 35 тысяч человек. По словам Сезера, большая часть поисково-спасательных операций завершится в воскресенье.

Мощные землетрясения сотрясли юго-восток Турции в прошлый понедельник. Магнитуда толчков составляла до 7,7 баллов, за ними последовали многочисленные афтершоки, затронувшие соседние государства. Согласно заявлению Анкары, эти землетрясения стали самыми разрушительными с 1939 года. Людей до сих пор продолжают доставать из-под завалов.

Постоянный координатор ООН по Турции Альваро Родригес призвал международное сообщество выделить республике миллиард долларов для ликвидации последствий ЧП.