Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40 тысяч
Глава AFAD Сезер сообщил о росте числа погибших при землетрясениях в Турции до 40 642
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АНКАРА, 18 фев — ПРАЙМ. Число погибших при землетрясениях в Турции продолжает расти, цифра уже превысила 40 тысяч, сообщило турецкое управление AFAD, занимающееся ликвидацией последствий стихийных бедствий.
Как заявил глава ведомства Юнуса Сезера, ЧП унесло жизни 40 620 человек.
По состоянию на 17 февраля из зон катастрофы эвакуировали уже 374 313 человек, в спасательных работах участвуют свыше 35 тысяч человек. По словам Сезера, большая часть поисково-спасательных операций завершится в воскресенье.
Мощные землетрясения сотрясли юго-восток Турции в прошлый понедельник. Магнитуда толчков составляла до 7,7 баллов, за ними последовали многочисленные афтершоки, затронувшие соседние государства. Согласно заявлению Анкары, эти землетрясения стали самыми разрушительными с 1939 года. Людей до сих пор продолжают доставать из-под завалов.
Постоянный координатор ООН по Турции Альваро Родригес призвал международное сообщество выделить республике миллиард долларов для ликвидации последствий ЧП.
https://1prime.ru/world/20230218/839851737.html
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