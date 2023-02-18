МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Провал "продуктовой сделки" недопустим в условиях глобальных кризисов, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли. В МИД поставили под вопрос продление зерновой сделки

Он подчеркнул, что реализация инициативы критически важна, поскольку мир сталкивается с изменением климата и масштабными природными катаклизмами.

"Мы не можем позволить, чтобы черноморская зерновая инициатива полностью провалилась", — заявил Бисли агентству Reuters в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Россия, Украина, Турция и ООН в июле 2022 года заключили пакет договоренностей, получивший название "зерновой" или "продуктовой" сделки. Инициатива нацелена на выполнение двух задач: содействие вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в Черном море и снятие барьеров для российского экспорта зерна и удобрений. Польские фермеры вышли на протест из-за украинского зерна, сообщили СМИ

В ноябре сделку продлили еще на 120 дней — до 18 марта 2023 года.

Москва неоднократно заявляла, что сделка не реализуется должным образом, большая часть поставок идет в развитые страны, а ограничения для экспорта из РФ продолжают действовать.