В ООН призвали не допустить провала "зерновой сделки"
В ООН призвали не допустить провала "зерновой сделки" в условиях глобальных кризисов
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Провал "продуктовой сделки" недопустим в условиях глобальных кризисов, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли.
Он подчеркнул, что реализация инициативы критически важна, поскольку мир сталкивается с изменением климата и масштабными природными катаклизмами.
"Мы не можем позволить, чтобы черноморская зерновая инициатива полностью провалилась", — заявил Бисли агентству Reuters в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Россия, Украина, Турция и ООН в июле 2022 года заключили пакет договоренностей, получивший название "зерновой" или "продуктовой" сделки. Инициатива нацелена на выполнение двух задач: содействие вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в Черном море и снятие барьеров для российского экспорта зерна и удобрений.
В ноябре сделку продлили еще на 120 дней — до 18 марта 2023 года.
Москва неоднократно заявляла, что сделка не реализуется должным образом, большая часть поставок идет в развитые страны, а ограничения для экспорта из РФ продолжают действовать.
https://1prime.ru/world/20230218/839851866.html
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